العالم اليوم - 200 جريح في انفجار بمستودع وقود في كراباخ

انتم الان تتابعون خبر 200 جريح في انفجار بمستودع وقود في كراباخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 02:17 صباحاً - نقلت وسائل إعلام محلية عن أمين المظالم في ناغورني كراباخ قوله إن 200 شخص على الأقل أصيبوا بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام عنه القول أيضا إن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجري نقلهم إلى مكان آخر جوا لأن كراباخ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 200 جريح في انفجار بمستودع وقود في كراباخ .. في رعاية الله وحفظة