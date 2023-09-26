العالم اليوم - منتدى الإعلام العربي.. جلسة حول نموذج الإعلام العربي الصيني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:23 مساءً - ضمن جلساته المعرفية، عرض منتدى الإعلام العربي في دبي، جلسة تحت عنوان "تعزيز التواصل.. الإعلام العربي الصيني نموذجا".

وحاورت الإعلامية في دوت الخليج، لبنى بوظة، جيا بينغ، مدير عام القناة العربية من تلفزيون الصين الدولي CGTN، مجموعة الصين للإعلام.

وتحدث بينغ خلال الجلسة حول أهمية علاقات التعاون بين المؤسسات الإعلامية لمواكبة التوجهات المستقبلية، انطلاقا من نموذج العلاقات الإعلامية الصينية والعربية.

وانطلقت الثلاثاء في دبي، أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي المُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعيين به في المنطقة والعالم.

يذكر أن المنتدى ينظمه "نادي دبي للصحافة" وتستمر أعماله على مدار يومين، ويتخلله حفل توزيع جوائز الإعلام العربي 2023، حيث ستتطرق جلسات المنتدى إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي والذي تم اختياره شعارا لهذه الدورة، مع التركيز على محورين رئيسيين وهما تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي كقوة ناعمة يتنامى دورها المتكامل مع دور الإعلام في التأثير في المجتمع والمساهمة في تشكيل ثقافته وقناعاته.