وزارة الدفاع اليابانية تعلن استقبال جرحى من الجنود الأوكرانيين للعلاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أن بلاده استقبلت اثنين من الجنود الأوكرانيين الجرحى لتلقي العلاج.

وقال كيهارا - في تصريحات للصحفيين أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ - إن الجنديين دخلا مستشفى قوات الدفاع الذاتي المركزي في حي "سيتاجايا" بالعاصمة طوكيو في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.

وأكد كيهارا أن المساعدة تعد مهمة من الناحية الإنسانية؛ مضيفا أن اليابان ستواصل تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لقبول الجنود الأوكرانيين الجرحى.

فيما أوضح مسؤولون بوزارة الدفاع أن الجنديين، اللذين فقدا ساقيهما بسبب الهجمات الروسية على أوكرانيا، سيخضعان لإعادة التأهيل والعلاج؛ مشيرين إلى أن الحكومة اليابانية ستغطي، من حيث المبدأ، النفقات الطبية والتي تشمل تكلفة السفر ودخول المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه تعد المرة الثانية التي تستقبل فيها مستشفى تابعة لقوات الدفاع الذاتي جنود أوكرانيين جرحى، وكانت المرة الأولى في شهر يونيو الماضي.