رسميا. اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلى تتقدم باستقالتها للجهة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 07:24 مساءً - قدمت اللجنة المعينة المسؤولة عن إدارة نادي الإسماعيلي استقالية جماعية للجهة الإدارية منذ قليل ، تزامنًا مع هبوط القلعة الصفراء إلى دور المحترفين.

وكان فريق الكرة بالإسماعيلي قد تأكد هبوطه من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين، بعد فشله في الخروج من المركز الأخير بالمسابقة طوال الموسم.

وأكدت اللجنة رفضها التنازل عن رخصة النادي الحالية والدخول في شراكة مع طرف آخر، وشددت على أن وزير الرياضة رفض الاستقالة، إلا أنهم تمسكوا بتقديمها مرة أخرى اليوم الإثنين.

بيان اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي

تؤكد اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي أن الاجتماع مع السيد وزير الشباب والرياضة شهد طرح تصورين واضحين بشأن مستقبل النادي؛ أولهما الهبوط إلى دوري القسم الثاني، والثاني التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة يدخل من خلالها طرف آخر كشريك أساسي، مع بقاء جميع الديون والالتزامات المستحقة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكرة على الرخصة الأصلية للنادي

وقد كان موقف اللجنة واضحًا وثابتًا برفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، وعلى إثر ذلك تقدمت اللجنة باستقالة جماعية إلى السيد الوزير، تمسكًا بموقفها ومبادئها.

كما تؤكد اللجنة أنها تقدمت خلال الفترة الماضية بعدة مقترحات وخطط تستهدف توفير موارد حقيقية ومستدامة للنادي، من بينها الموافقة على طرح العضويات، وإتاحة فرص استثمارية، واستغلال أسوار النادي إعلانيًا، إلى جانب المطالبة بسرعة البت في ملفات العضويات، إلا أن تلك الطلبات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى الآن.

ورغم ذلك، التزمت اللجنة الصمت خلال الفترة الماضية حرصًا على استقرار الأوضاع وتيسيرًا لسير العمل، سعيًا لعبور النادي هذه المرحلة الصعبة والوصول به إلى بر الأمان.

ورفض السيد الوزير قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبًا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد اللجنة تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها، على أن يتم اليوم إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة.

وإذ تضع اللجنة هذه الحقائق أمام جماهير الإسماعيلي والرأي العام، فإنها تؤكد أن جميع مواقفها وقراراتها جاءت من أجل الحفاظ على ما تبقى من النادي وتاريخه وحقوق جماهيره.

الإسماعيلي سيبقى.. بإذن الله.. ما بقي المخلصون له.

هبوط الإسماعيلى لدوري المحترفين

هبط فريق الإسماعيلي إلى دوري القسم الأول أ "دورى المحترفين" بشكل رسمى، بعد الخسارة أمام وادي دجلة، في الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الإسماعيلي من التتويج بـ7 ألقاب في تاريخه، وهى لقب الدوري المصري الممتاز 3 مرات، وذلك في أعوام 1967 و1991 و2002، ليؤكد حضوره بين كبار الكرة المصرية عبر أجيال مختلفة.

كما حصد الفريق لقب كأس مصر مرتين عامي 1997 و2000، إضافة إلى تتويجه بلقب دوري منطقة القناة مرة واحدة عام 1932.

وعلى الصعيد القاري، حقق الإسماعيلي إنجازًا تاريخيًا بعدما تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1969، ليصبح أول نادٍ مصري وعربي ينجح في الفوز بالبطولة الأفريقية. كما واصل ظهوره القوي قارياً بحصوله على وصافة البطولة عام 2003.