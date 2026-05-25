مباحثات مصرية قبرصية لبحث تعزيز العلاقات والتشاور بشأن التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 07:24 مساءً - جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص يوم الاثنين ٢٥ مايو، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

ثمن الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي توجت بترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى الشراكة الاستراتيجية شهر إبريل الماضى خلال زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى قبرص.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستمرار التنسيق على كافة المستويات بين البلدين، ولاسيما مع تولي قبرص الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مشيداً بالدعم القبرصى لمصر داخل مؤسسات الاتحاد المختلفة.

كما أكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى وسرعة البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص، مشيراً كذلك إلى أهمية الاستفادة من فرص وإمكانات نقل الغاز والطاقة من مصر إلى أوروبا، مشيراً إلى أهمية ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

وتبادل الوزيران الرؤي إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة ومستجدات مسار التفاوض الأمريكي - الإيراني، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره القبرصي على مستجدات الجهود المصرية المستمرة الرامية لخفض التصعيد بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، منوهاً بأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحلول الدبلوماسية لتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية قبرص عن تقدير بلاده للجهود التى تبذلها مصر ومساعيها لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية لخفض التصعيد.