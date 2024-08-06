العالم اليوم - العداءة يافي تهدي البحرين أول ميدالية في أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:18 مساءً - أهدت العداءة وينفرد يافي، الثلاثاء، البحرين أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 بفوزها بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات.

وحلت البحرينية يافي وينفريد موتيلي في المركز الأول في زمن قدره 8 دقائق و52 ثانية متفوقة على الأوغندية شيروتيك فايث التي حصدت الفضية.

وكان المركز الثالث من نصيب الفرنسية فينوت أليس التي توجت بالميدالية البرونزية.

وعقب هذا الإنجاز، قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: "نبارك لمملكة البحرين فوزها بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تضاف لسجل الإنجازات التي يحققها فريق البحرين وتعكس ما تحظى به الرياضة البحرينية من حرص واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مما عزز مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية".

وتعد هذه ثاني ذهبية للعرب بأولمبياد باريس بعد أن حققت لاعبة الجمباز الجزائرية كيليا نمور، الأحد، الميدالية الذهبية في الجمباز الفني، لتصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تنال ميدالية في الجمباز بالألعاب الأولمبية.