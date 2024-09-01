6 شهداء في قصف للاحتلال على غزة
اُستشهد 6 فلسطينيين، مساء الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من الأشخاص عند منطقة التعليم في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين عند منطقة التعليم في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد ستة أشخاص وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيي الأندونيسي وكمال عدوان.
وأوضحت المصادر أن 27 شخصا استشهدوا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40738 شخصا، وإصابة 94154 آخرين، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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