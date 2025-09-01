نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏المتحدث باسم وزارة الداخلية في أفغانستان: مقتل 622 جراء الزلزال في شرق أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏المتحدث باسم وزارة الداخلية في أفغانستان، مقتل 622 جراء الزلزال في شرق أفغانستان.

وفي سياق آخر، قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.