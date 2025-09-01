وفيات بالمئات جراء زلزال فـي أفغانستان

كابول ـ ا.ف.ب: تشير آخر حصيلة إلى وفاة 622 شخصا على الأقل واصابة أكثر من 1500 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان ليل الأحد وبلغت شدته ست درجات، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية أمس.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد المتين إن «610 أشخاص توفوا وأصيب 1300 في ولاية كونار حيث دمرت العديد من المنازل»، مشيرا الى أن 12 شخصا لقوا حتفهم كذلك في ولاية ننكرهار.
وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأميركي أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.
