أزمة صحية تُدخل منير مكرم المستشفى.. وأيمن عزب يكشف التفاصيل ويطمئن جمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان أيمن عزب عن تطورات الحالة الصحية لزميله الفنان منير مكرم، بعد الأزمة المفاجئة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وأوضح عزب أن منير أصيب بنزلة شعبية حادة استدعت التدخل الطبي العاجل، مشيرًا إلى أن حالته الصحية بدأت تستقر تدريجيًا، لكنه لا يزال تحت الملاحظة الطبية، ولم يُحدد الأطباء بعد موعد خروجه من المستشفى.

وأكد عزب أن الأطباء يتابعون حالة مكرم بشكل دقيق، خاصة أن حالته احتاجت في البداية إلى رعاية خاصة بسبب صعوبة التنفس التي رافقت الأزمة، مضيفًا أن الأسرة والأصدقاء يتابعون معه لحظة بلحظة، وسط دعوات محبيه بالشفاء العاجل.

ويعد منير مكرم واحدًا من الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في الدراما المصرية، حيث شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل إش إش بطولة مي عمر، من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو عمل اجتماعي دارت أحداثه في أجواء مليئة بالصراعات، حيث وجدت البطلة نفسها مضطرة للعمل كراقصة، قبل أن تنكشف أمامها أسرار عائلة آل الجريتلي التي تحمل ماضيًا غامضًا.

كما ظهر مكرم في مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، والذي تناول قصة شاب ذكي يتولى إدارة أعمال عائلته بعد أن يمنحه عمه ثقته المطلقة، ليصبح كبير العائلة، لكنه يجد نفسه محاطًا بسلسلة من المؤامرات والأعداء من الداخل والخارج، في دراما مشوقة حظيت بمتابعة واسعة.

ويأمل جمهور منير مكرم أن يتعافى سريعًا ليعود لمواصلة مشواره الفني، خاصة أنه يُعتبر من الأسماء المحببة لدى المشاهدين، لما يقدمه دائمًا من أدوار متنوعة تثري العمل الدرامي وتترك أثرًا مميزًا في كل شخصية يجسدها.

