العالم اليوم - ترامب: إسرائيل "تفقد السيطرة على الكونغرس" بسبب حرب غزة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:20 صباحاً - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل "تفقد السيطرة على الكونغرس الأميركي" بسبب حرب غزة، في إشارة إلى تراجع تأييدها بين النواب الأميركيين.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "ديلي كولر": "كانت إسرائيل أقوى جماعة ضغط رأيتها في حياتي. كانت لديها سيطرة كاملة على الكونغرس والآن تفقد السيطرة".

وتابع: "أنا مندهش قليلا لرؤية ذلك يحدث".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "استمرار حرب غزة يضر بإسرائيل ويؤذيها، لذا عليها إنهاء الحرب".

كما أشار إلى أن إسرائيل "ربما كسبت الحرب لكنها لا تفوز في عالم العلاقات العامة وهذا يضرها".

وسُئل ترامب في المقابلة عما إذا كان قلقا بشأن تراجع الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة، بما في ذلك بين الجمهوريين، فأجاب: "أنا على دراية بذلك".

ثم انتقل إلى التركيز على "الدعم الجيد من إسرائيل"، مشيدا بالخطوات التي اتخذها كرئيس دفاعا عنها.

لكن خلال الأسابيع الأخيرة، أبدى ترامب دعمه لخطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، مؤكدا أن عليها "إكمال المهمة" ضد حماس.

وذكر الرئيس الأميركي أن الحركة لن تطلق سراح الرهائن المتبقين إلا بعد تدميرها.