سلطنة عُمان تشارك في اجتماع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون واليابان

الكويت - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي تاكيشي إيوايا وزير خارجية اليابان، والذي عُقد اليوم في دولة الكويت الشقيقة.

مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون واليابان في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل المشتركة الموقعة بين اليابان ومجلس التعاون للفترة من 2024 وحتى 2028م.

وأكد الوزراء على أهمية توسيع آفاق التعاون في مجالات جديدة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات البتروكيميائية، والتكنولوجيا، والقطاع اللوجستي، والاستفادة المتبادلة من سلاسل الإمداد المتطورة لدى اليابان ودول الخليج، إثراءً للشراكة الاقتصادية بينها على المدى البعيد.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية والدولية، بحث الجانبان آخر المستجدات وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم ورفض الانسحاب من الأراضي الفلسطينية بما يفسح لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها لموقف اليابان الداعم لحل القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس التزام اليابان بدعم القضايا العادلة على الساحة الدولية.

ترأس الاجتماع معالي عبد الله بن علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام للمجلس، وسعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي، وسعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.