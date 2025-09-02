سلطنة عُمان تشارك في أعمال الدورة الـ 165 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

الكويت - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 165 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.

ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.

تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات العمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت عدد من القرارات الرامية إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية كخيار استراتيجي في مواجهة التحديات.

كما أشاد المجلس الوزاري بالدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أهمية استمرار هذه المساعي، إلى جانب الجهود الدولية الأخرى، لخفض التوترات وتفادي التصعيد في المنطقة.

وحول استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، جدد المجلس دعوته إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وعودة النازحين، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية.

واستنكر المجلس تصريحات رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بشأن المساس بسيادة بعض الدول العربية، واعتبرها تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس دعمه للجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.