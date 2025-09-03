بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

بروكسل ـ وكالات: تعتزم بلجيكا الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو «سيتم الاعتراف بفلسطين من قبل بلجيكا خلال دورة الأمم المتحدة»، مضيفا أن إجراءات صارمة ستتخذ أيضا ضد الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف بريفو إلى «المأساة الإنسانية في فلسطين، وخاصة في غزة»، فضلا عن «العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي» و»فشلها في منع خطر الإبادة الجماعية» كأسباب وراء هذا القرار.

ويأتي إعلان بلجيكا عقب تحول مماثل من عدد من الدول، بينها فرنسا وكندا، التي قالت إنها ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك اعتبارا من التاسع من سبتمبر الجاري.

ويعترف ما يقرب من 150 عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين ومع ذلك لا تزال دول غربية مهمة خارج هذا الإجماع.