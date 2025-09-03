العالم اليوم - ترامب: حرب غزة ستنتهي إذا أعادت حماس الرهائن

انتم الان تتابعون خبر ترامب: حرب غزة ستنتهي إذا أعادت حماس الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 07:20 مساءً - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدا أن الوضع سيتغير بسرعة بمجرد إطلاق سراحهم.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعا. ستنتهي (الحرب)!". في مارس 2025، أطلق ترامب "تحذيرًا أخيرًا"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

