نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 6 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ليرتفع إجمالي ضحايا سوء التغذية إلى 382 وفاة، بينهم 135 طفلًا.

وأوضحت الوزارة أن الفترة التي أعقبت إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) شهدت تسجيل 104 حالات وفاة إضافية، من بينها 20 طفلا، ما يعكس خطورة تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الغذائية والدوائية.

ومن جانبه أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن المجاعة واقع في غزة والجوع يضرب سكان القطاع، موضحا أن خبراء الوكالة هم من توصلوا إلى هذه الحقيقة.

وأضاف أن هناك مساعدات تدخل إلى غزة لكنها ليست كافية، وأن مصر تحولت إلى مركز إنساني لكن هناك قيودا تمنع وصول المساعدات إلى داخل القطاع، مؤكدا أن الوكالة كانت نشطة في التواصل مع الشعب الفلسطيني، لكن الوضع تغير وبات عليهم السير مسافات طويلة تحت أشعة الشمس للوصول إلى الطعام.

وأوضح أن الوكالة لديها الموارد والأشخاص لكنها غير قادرة على تأدية مهامها بسبب الوضع السياسي، وبحاجة إلى قرار سياسي بالقضاء على المجاعة، متابعا: "لا نستطيع الوصول إلى الشعب الفلسطيني في غزة، لذلك نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار ونحتاج إلى قرار يسمح للعامليين بتأديهم عملهم بطريقة سليمة".

وفي السياق قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن قطاع غزة يشهد مجاعة متكاملة الأركان من صنع الاحتلال الإسرائيلي.