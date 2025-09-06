نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تظاهرات وسط لندن نصرة لأهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق مئات المتظاهرين في مسيرات وسط العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت نصرة لأهل غزة.

وانطلق المتظاهرون ظهرا من ميدان راسل سكوير، متجهين نحو وايت هول، في خطوة جديدة ضمن موجة من التحركات الشعبية المتواصلة التي تعكس غضب الشارع البريطاني إزاء استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة.

وقد دعت منظمات حقوقية وإنسانية إلى المشاركة الواسعة في المسيرة، معتبرة أن استمرار المظاهرات رسالة واضحة بأن التضامن مع فلسطين سيبقى حاضرا حتى ينتهي الاحتلال وترفع المعاناة عن غزة.