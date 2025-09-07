«اليونيفيل» تندد بهجوم إسرائيلي على جنودها فـي لبنان

بيروت ـ ا.ف.ب: أعلنت قوة حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) أن مسيّرات إسرائيلية ألقت أربع قنابل قرب عناصرها في هجوم وصفته «من بين الأخطر» ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر.
وقالت القوة إن الجيش الإسرائيلي ألقى صباح أمس الاول الثلاثاء «أربعة قنابل قرب قوات اليونيفيل لحفظ السلام الذين كانوا يعملون على إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة». وأضافت بأن «هذه من بين الهجمات الأكثر خطورة على عناصر اليونيفيل وأصولها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي».
