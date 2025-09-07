بمشاركة سلطنةُ عُمان .. الوزاري العربي يدين ممارسات الاحتلال في غزة

القاهرة - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 164 لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وأدان المجلس الوزاري العربي بشدّة الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزّة، بما في ذلك القتل والتجويع والتدمير الممنهج وتهديد سيادة الدول العربية، مؤكدًا على أنّ هذه الانتهاكات تمثّل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي العربي وتتطلب موقفًا عربيًّا موحّدًا وحازمًا.

وشدّد الوزراء على ضرورة الوقف الفوري للحرب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة دون عوائق، داعين المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأشاد المجلس بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ووجّه دعوة إلى باقي الدول للإسراع في الاعتراف بها دعمًا لحل الدولتين، وتهيئةً لعملية سلام عادلة وشاملة.

وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس قرارًا بشأن صون الأمن القومي العربي، أكد فيه على رفض التدخل في شؤون الدول العربية، واحترام سيادتها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان، إضافة إلى الدعوة لإخضاع كافة المنشآت النووية في المنطقة، بما فيها منشآت إسرائيل، لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الدفع نحو عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي