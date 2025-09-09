العالم اليوم - غسل الفواكه والخضروات.. 7 أخطاء عليك تفاديها

انتم الان تتابعون خبر غسل الفواكه والخضروات.. 7 أخطاء عليك تفاديها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 04:24 صباحاً - تعتبر الفواكه والخضروات أساسية لنظام غذائي صحي، ولكن الغسل غير السليم يمكن أن يحول هذه الأطعمة المغذية إلى مصدر للبكتيريا الضارة، ما يجعل من الضروري فهم الطريقة الصحيحة لتنظيفها.

ووفق ما نشر موقع "تايم أوف إنديا"، هناك 7 أخطاء يجب تجنبها عند غسيل الخضراوات والفواكه.

استخدام الصابون

ينصح الخبراء بشدة بعدم استخدام الصابون في تنظيف الأطعمة، يمكن أن تكون بقايا الصابون أو المنظفات على المنتجات ضارة إذا تم تناولها، مما يسبب مشاكل هضمية مثل الإسهال أو القيء.

وفقا لـموقع فوود سيفتي FoodSafety.gov، يمكن أن تحمل المنتجات غير المغسولة بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا، والليستيريا، وهي من المسببات الرئيسية للأمراض المنقولة عن طريق الطعام في الولايات المتحدة.

توصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، بشطف الفواكه والخضروات تحت الماء الجاري، وتجفيفها بقطعة قماش نظيفة، أو منشفة ورقية، أو جهاز تجفيف السلطة، حيث تزيل هذه الخطوة البسيطة الأوساخ والجراثيم دون إدخال مواد كيميائية ضارة.

المواد الكيميائية

يفترض بعض الأشخاص، أن الجمع بين المواد الكيميائية يؤدي إلى تنظيف أقوى، لكن هذا أمر خطير للغاية.

خلال جائحة كوفيد-19، تم الإبلاغ عن حالة لامرأة نقعت المنتجات في خليط من المبيض والخل والماء الساخن، أدى هذا المزيج إلى إنتاج غاز الكلور، مما تسبب في صعوبة في التنفس ونقص أكسجين خفيف استدعى رعاية طارئة.

لا تخلط أبدا بين المواد الكيميائية المنزلية، وتجنب استخدامها على الطعام، اكتفِ بالماء العادي لغسل المنتجات لتجنب التسمم العرضي.

عدم غسل اليدين

غسل اليدين قبل التعامل مع الفواكه والخضروات هو خطوة حاسمة وغالبا ما يتم تجاهلها.

توصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، بفرك اليدين بالصابون والماء لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل تحضير أي طعام.

يمكن أن تنقل الأيدي غير المغسولة البكتيريا والملوثات الأخرى إلى المنتجات، مما يلغي جميع جهودك لتنظيفها.

غسل الفواكه والخضروات في وقت مبكر

قد يبدو من العملي غسل المنتجات فور إحضارها إلى المنزل، ولكن هذا يمكن أن يسرع من فسادها.

تعزز الرطوبة نمو البكتيريا، مما قد يتسبب في تلف الفواكه والخضروات بشكل أسرع، وبالتالي من الأفضل غسل المنتجات قبل تناولها مباشرة.

شراء الغسول التجاري

المنتجات التجارية من الغسول غالبا ما تكون غير ضرورية، يمكن أن تكون باهظة الثمن ولا تقدم فوائد إضافية مقارنة بغسل المنتجات بالماء العادي.

توصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) باستخدام الماء فقط لغسل الفواكه والخضروات.

غسل المنتجات "المغسولة مسبقا"

المنتجات المغسولة مسبقا أو المعبأة عادة لا تحتاج إلى غسل إضافي، قد يؤدي غسلها مرة أخرى إلى زيادة خطر التلوث المتبادل.

عدم غسل الفواكه والخضروات ذات القشرة

حتى الفواكه والخضروات ذات القشرة، مثل البطاطس أو الخيار، يجب غسلها قبل التقطيع، يمكن أن تنقل القشرة الملوثة البكتيريا إلى الداخل عند التقطيع.