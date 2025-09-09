العالم اليوم - منذ 27 أكتوبر 2023.. مقتل 904 جنود وضباط إسرائيليين

انتم الان تتابعون خبر منذ 27 أكتوبر 2023.. مقتل 904 جنود وضباط إسرائيليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 08:19 صباحاً - ارتفع عدد القتلى الإجمالي من الجنود والضباط الإسرائيليين في غزة، منذ بدء الهجوم البري على القطاع في أكتوبر 2023 إلى 904، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين مقتل 4 جنود بعد إلقاء عبوة ناسفة على دبابتهم.

ووفقًا لإحصاء وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، قُتل 904 جنود إسرائيليين، منهم 468 جنديًا منذ بدء الهجوم البري للجيش على غزة في 27 أكتوبر 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن 4 من جنوده قتلوا في شمال قطاع غزة حيث تكثف قواته عملياتها العسكرية، حيث نشر أسماء 3 من الجنود، بينما لم يكشف عن اسم الرابع.

وأوضح أن هؤلاء القتلى هم الرقيب أوري لاميد، 20 عاما، والرقيب غادي كوتال، 20 عاما، والرقيب أميت أرييه ريغيف، 19 عاما".

وأوضح الجيش أن "الجنود القتلى ينتمون إلى اللواء المدرع النظامي 401، ووقعت الحادثة قرابة الساعة السادسة صباحا، عندما هاجمت خلية من 4 مقاتلين الموقع، وألقوا عبوة ناسفة داخل دبابة مأهولة كانت عند مدخل الموقع، ثم أطلقوا النار على قائدها".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحادث وقع بالقرب من موقع محصن للكتيبة 50 التابعة للواء "ناحال"، الذي يعمل تحت لواء المدرعات 401 في ضواحي حي الشيخ رضوان - شمال القطاع.

وتابعت أنه تم وضع دبابة الكتيبة، التي كان فيها المقاتلون الأربعة الذين سقطوا، في موقع دفاعي قريب من الموقع المحصن.