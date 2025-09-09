العالم اليوم - تركيا تستهدف نموا بـ 5 % وخفض التضخم إلى 8% بحلول 2028

انتم الان تتابعون خبر تركيا تستهدف نموا بـ 5 % وخفض التضخم إلى 8% بحلول 2028 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:28 صباحاً - كشف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة من عام 2026 إلى 2028، مؤكدا أن البرنامج يستهدف خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد بنسبة 8 بالمئة بحلول عام 2028، وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5 بالمئة في العام ذاته.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، قال يلماز إن البرنامج يهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي ليقترب للمرة الأولى من 1.9 تريليون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 21 ألف دولار.

وأشار يلماز إلى أن البرنامج يستهدف خفض معدل التضخم تدريجيا إلى 28.5 بالمئة في 2025، و16 بالمئة في 2026، كما يهدف إلى تقليص نسبة عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 بالمئة في 2026، لتصل إلى أقل من 3 بالمئة بنهاية 2028.

وأضاف نائب الرئيس التركي أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض إلى 1.3 بالمئة في 2026، و1.2 بالمئة في 2027، وصولا إلى 1 بالمئة بحلول عام 2028، مدعومة بتوقعات وصول إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 8 بالمئة.

وأكد يلماز أن السياسات الاقتصادية المتبعة خلال العامين الماضيين ساهمت في رفع الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى مستويات قياسية تاريخية، مشيرا إلى أن التحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري سيقلل بشكل كبير من حاجة تركيا للتمويل الخارجي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.