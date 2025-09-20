العالم اليوم - عَلمان وصورة.. مظاهرات تطالب بـ"تقرير المصير" في السويداء

انتم الان تتابعون خبر عَلمان وصورة.. مظاهرات تطالب بـ"تقرير المصير" في السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 03:28 مساءً - تجددت المظاهرات المطالبة بـ"حق تقرير المصير" في محافظة السويداء السورية، السبت، ورفع المتظاهرون الأعلام الأميركية والإسرائيلية.

وبثّت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات، قالت إنها لمظاهرة خرجت في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وقرب ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، وأخرى في بلدة شهبا، للمطالبة بالانفصال و"الحماية الدولية" بحسب ما أورده موقع تليفزيون سوريا.

وطالب المتظاهرون بـ"الاستقلال"، والإفراج عن المعتقلين، ورفض المصالحة مع الحكومة السورية، رافعين الأعلام الأميركية والإسرائيلية إلى جانب صور الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في فلسطين، موفق طريف.

تأتي هذه المظاهرات بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية السورية عن توقيع اتفاق ثلاثي مع الأردن والولايات المتحدة لمعالجة ملف السويداء، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، وتعزيز المصالحة الوطنية.

وتضمن الاتفاق العديد من البنود التي كانت تطالب بها المحافظة، بما في ذلك إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي وقعت خلال العملية العسكرية في يوليو الماضي، ومحاسبة المتورطين بها، وتسريع إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، إلى جانب إجراء ترتيبات أمنية وإدارية بالتعاون بين المجتمع المحلي والحكومة وبدعم أردني أميركي.

ورغم الترحيب الدولي الواسع الذي حظي به الاتفاق، إلا أن "اللجنة القانونية العليا في السويداء"، التابعة للشيخ حكمت الهجري أحد شيوخ العقل في المحافظة، أعربت عن رفضها القاطع لخارطة الطريق، معتبرة أن أبناء السويداء "لهم الحق في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال".

يشار إلى أن مدير الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، كشف مؤخراً أن سبب التأخير في إطلاق سراح المحتجزين يعود إلى رفض بعض المجموعات داخل السويداء إطلاق سراح المحتجزين لديها، مؤكداً أن المفاوضات ما زالت جارية بهدف التوصل إلى حل.