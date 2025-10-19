نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتائب القسام": سنسلم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، أنها ستقوم بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى إسرائيل تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام" أن التسليم سيتم على الساعة 10 مساء بتوقيت غزة (7 مساء بتوقيت غرينتش).

وأشار الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مقتضب إلى أن عملية التسليم تتم في إطار "صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".

ويرتفع بذلك عدد الجثث التي سلمتها الحركة إلى أحد عشر، فيما لا تزال رفات 17 محتجزا إسرائيليا أخرى في القطاع.

ويأتي هذا فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن معبر رفح في غزة سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، وذلك بعد وقت قصير من إعلان السفارة الفلسطينية في مصر إعادة فتحه يوم الإثنين.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان: "سيتم النظر في فتح المعبر بناء على كيفية قيام حماس بدورها في إعادة الرهائن المتوفين وتطبيق الإطار المتفق عليه".

وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة قد أعلنت عن إعادة فتح معبر رفح البري اعتبارا من بعد الاثنين لتمكين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر وفق آلية التنسيق المعمول بها.

وسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وزارة الصحة في قطاع غزة 15 جثمانا لفلسطينيين أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين التي تسلمها القطاع إلى 135، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في غزة.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أفرج عن نحو 2000 أسير فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية في غزة.

وينص الاتفاق على الإفراج عن كل الرهائن الأحياء والمتوفين بعد 72 ساعة على بدء العمل بوقف إطلاق النار.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن تسليم الدفعة الرابعة من جثامين القتلى الفلسطينيين التي كانت لدى إسرائيل، جاء بعد أن سلمت حركة حماس في وقت متأخر من مساء الجمعة جثة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم خلال احتجازهم من جانب الحركة إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت التعرف على هوية الرهينة إلياهو مارغاليت الذي أعادت حركة حماس الفلسطينية رفاته الجمعة.

47 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار

دخل وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة يومه التاسع في ظل استمرار الخروقات إسرائيلية للاتفاق المبرم في هذا الشأن ما يوقع مزيدا من القتلى، في حين يؤكد الجيش الإسرائيلي أن أي عمليات إطلاق نار ينفذها جنوده، تستهدف من يقتربون بشكل يمثل تهديدا من الخط الأصفر.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي بالإقدام على ما وصفه بـ "47 خرقا موثقا" لاتفاق وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة.

وأشار المكتب في بيان صدر السبت إلى أن هذه الخروقات تنوعت ما بين إطلاق النار المباشر على المواطنين والقصف والاستهداف المتعمد، واعتقال عدد من المدنيين، قائلا إنه منذ صدور قرار وقف إطلاق النار قتل 38 شخصا وأصيب 143 آخرون بجروح متفاوتة، جراء خروقات الجيش الإسرائيلي المتواصلة، حسب البيان.

وأضاف أن "هذه الخروقات رصدت في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء"، مشيرا إلى أن الجيش الاسرائيلي لم يلتزم بوقف العدوان ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق الفلسطينيين.

وينفي الجيش الإسرائيلي انتهاكه لبنود وقف إطلاق النار، ويقول إن إطلاق النار من جانب قواته، يتم للتعامل مع ما يعتبره تهديدات يمثلها اقتراب فلسطينيين من الخط الأصفر، وهو خط انسحاب مرحلي تراجعت له القوات الإسرائيلية، في إطار تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ويشير الجيش إلى أنه يعمد أولا لمحاولة إبعاد الأشخاص "المشتبه فيهم" ممن يقتربون من هذا الخط عدة مرات، قبل إطلاق النار عليهم لـ "إزالة التهديد" الذي يمثلونه، وفقا لبياناته.