نتنياهو يرفض إعادة فتح معبر رفح

أحمد جودة - القاهرة - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن معبر رفح في غزة سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر، وذلك بعد وقت قصير من إعلان السفارة الفلسطينية في مصر إعادة فتحه، يوم الإثنين.

وأضاف مكتب نتانياهو في بيان، السبت،: "سيتم النظر في فتح المعبر، بناءً على مدى قيام حماس بدورها في إعادة الرهائن القتلى، وتطبيق إطار العمل المتفق عليه"، في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، والتي تم الاتفاق عليها وتوقيعها في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة، أعلنت السبت، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اعتبارًا من يوم الإثنين.

وقالت حركة حماس إنّ "إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها"، مشدّدة على أنّها "تؤكّد التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية".

ويأتي ذلك بعد قرابة أسبوع من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضافت السفارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي "لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية، والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر".

والمعبر مغلق بشكل شبه تام منذ مايو 2024.

ولم توضح السفارة إمكان مرور المساعدات الإنسانية عبر المعبر.

وأُغلق المعبر أمام دخول المساعدات، بعد أن فرضت القوات الإسرائيلية سيطرتها على قطاع غزة في مايو 2024، لكن أعيد فتحه لفترة وجيزة في مطلع عام 2025، أثناء وقف إطلاق نار لم يدم طويلًا بين إسرائيل وحماس.