نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يوضح تفاصيل رسوم تأشيرة الـ100 ألف دولار الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن قرار فرض رسوم جديدة بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمالة الماهرة H-1B سيطبق فقط على المتقدمين الجدد، وليس على حاملي التأشيرات الحاليين.

ويأتي التوضيح بعد حالة من الفوضى والارتباك بين آلاف المهاجرين العاملين في قطاع التكنولوجيا، عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إعلانًا رئاسيًا يقضي بفرض الرسوم الجديدة، بحضور وزير التجارة هاورد لوتنيك.

خلفية القرار

تُعد تأشيرة H-1B من أهم الأدوات التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الأمريكية لجذب الكفاءات الأجنبية، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن نحو ثلثي الوظائف التي يتم تأمينها عبر هذا البرنامج مرتبطة بمجالات الحاسوب.

كما تُستخدم التأشيرة أيضًا لجلب المهندسين والمعلمين والعاملين في الرعاية الصحية.

لكن التوجيه الجديد من ترامب أثار مخاوف واسعة داخل الشركات الكبرى مثل أمازون، مايكروسوفت، جي بي مورجان، وميتا، حيث أوصت إداراتها موظفيها الحاصلين على هذه التأشيرات بعدم السفر إلى الخارج، خشية مواجهة صعوبات أو تكاليف باهظة عند العودة.

تفاصيل الرسوم الجديدة

يبدأ تطبيق الرسوم اعتبارًا من منتصف ليل الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ستظل سارية لمدة عام واحد فقط.

لن تُطبق على التجديدات أو حاملي التأشيرات الحاليين، سواء كانوا داخل أو خارج أمريكا.

ردود الأفعال

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الخطوة أربكت مجتمع المهاجرين والعاملين في قطاع التكنولوجيا، ودفعت البيت الأبيض إلى الإسراع في التوضيح لتجنب مزيد من الجدل.

ويرى خبراء الهجرة أن هذه الخطوة قد تزيد الضغوط على شركات التكنولوجيا والتمويل التي تعتمد على العمالة الأجنبية الماهرة، وتضع الولايات المتحدة في منافسة أصعب مع دول أخرى تسعى لاستقطاب نفس الكفاءات.