عشرات الشهداء وإسرائيل تدفع بالمفخخات فـي مدينة غزة

فلسطين تعتبر الاعترافات «لحظة تاريخية يجب البناء عليها»

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في مخلفة عشرات الشهداء والجرحى حيث نفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة ودفع بعربات مفخخة في منطقة النفق وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة في حين تفقد معاناة الفلسطينيين قدرتهم على النزوح.

وصباح أمس ارتقى شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة فلسطينية في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة. كما استهدف جيش الاحتلال سلسلة منازل بحي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.

وحسب حصيلة جديدة ارتقى مساء الأحد ثمانية شهداء بينهم اربع أطفال باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة قرب مقر عيادة وكالة «أونروا» في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

إلى ذلك لم يعد قرار النزوح من مدينة غزة نحو مناطق جنوب ووسط قطاع غزة قراراً مرتبطا فقط بالواقع الميداني المحيط بالعائلات واستحالة البقاء في المدينة بسبب وحشية القصف والعدوان، وعدم وجود مكان تستطيع الأسرة لم شملها فيها بعد زحف التدمير الإسرائيلي لأحياء واسعة من جنوب وشرق وشمال وغرب المدينة.

وباتت العائلات الفلسطينية في قطاع غزة تعاني واقعا اقتصاديا صعبا لا تستطيع معه توفير وجبة طعام واحدة يومياً، فكيف يمكنها أن تتصرف وتتدبر مبالغ طائلة تكلفها عملية النزوح، وذلك بعد عامين تقريبا من حرب الإبادة المستمرة. فقد نشرت القناة 12 العبرية، أن المبلغ الإجمالي لتكاليف عملية النزوح للعائلة الواحدة من مدينة غزة نحو جنوب القطاع تكلف ما مجموعه 20 ألف شيكل ما يعادل (6200 دولار أميركي).

سياسيا وصف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اعترافات المزيد من الدول بدولة فلسطين بأنه «لحظة تاريخية يجب البناء عليها».

وتعليقا على إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، اعتبر منصور أن التطور المتمثل في إقدام المزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وخاصة بريطانيا «خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسار وإنصاف الشعب الفلسطيني على طريق إنجاز حقوقه الوطنية الثابتة كاملة بما فيها حقه في تقرير المصير».

ودعا إلى ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، مضيفا أن عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين سيتزايد خلال المرحلة المقبلة.

ورأى منصور، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء الأحد، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «يمهد الطريق لحصول فلسطين على موقعها الطبيعي بالأمم المتحدة».

وتوقع أن تكون «مقاطعة العديد من الدول لإسرائيل بداية نهاية الاحتلال». وشدد على ضرورة انتهاء «الاحتلال (الإسرائيلي) غير القانوني» للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الأولوية حاليا لوقف الحرب على غزة.