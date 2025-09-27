نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يحاول إطلاق النكات خلال خطابه بالأمم المتحدة وسط صمت مطبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلقاء نكتة خلال خطابه، لكن محاولته قوبلت بصمت شديد.

وجاءت المحاولة غير المتوقعة في خضم خطاب تناول فيه التطورات المتوترة في الشرق الأوسط والحرب المستمرة في غزة، وسط أجواء مشحونة بعد انسحاب العشرات من المندوبين من القاعة احتجاجا قبل بدء كلمته.

ويظهر مقطع فيديو نتنياهو خلال الخطاب وهو يتحدث عن الأمم المتحدة، ليقابل بصمت مطبق من قبل الوفود الحاضرة، ولم يتردد في التعبير عن حرجه حيث علق قائلا للموجودين: "بالمناسبة، يفترض أن تضحكوا"، في إشارة واضحة إلى أنه كان يتوقع رد فعل مختلفًا.

المشهد، الذي لم يدم أكثر من ثوانٍ، سلط الضوء على حالة العزلة والانتقاد الواسع اللذين تواجههما إسرائيل على الساحة الدولية، خاصة في ظل الاستياء العالمي المتصاعد بسبب الاستمرار في العمليات العسكرية في قطاع غزة والتقارير عن سقوط مئات آلاف الضحايا.