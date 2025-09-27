العالم اليوم - اليونان: إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها

انتم الان تتابعون خبر اليونان: إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 05:16 صباحاً - حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة، من أن إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها بسبب حربها على غزة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الزعيم اليوناني، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، لكنها لا تستطيع "تبرير مقتل آلاف الأطفال".

وأضاف ميتسوتاكيس، أن "اليونان تحافظ على شراكة استراتيجية مع إسرائيل، لكن هذا لا يمنعنا من التحدث بوضوح وصراحة".

وحذر من "أن مواصلة هذا المسار سيضر في نهاية المطاف بمصالح إسرائيل ويؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لها".

وتابع: "أقول لأصدقائي الإسرائيليين إنهم يخاطرون بابتعاد كل حلفائهم المتبقين إذا استمروا في مسار عمل يقضي على إمكانية حل الدولتين".

ولم تعترف اليونان بدولة فلسطين، في حين أقدمت على الخطوة دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.

واضطرت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم في كلمته أمام الأمم المتحدة، الجمعة، قادة غربيين بتأجيج معاداة السامية، إلى التحليق فوق اليونان أثناء توجهه إلى نيويورك لتفادي المرور في أجواء دول أخرى بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.