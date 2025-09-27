العالم اليوم - ضربات وشيكة.. واشنطن تضع فنزويلا في مرمى الاستهداف

انتم الان تتابعون خبر ضربات وشيكة.. واشنطن تضع فنزويلا في مرمى الاستهداف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 06:24 صباحاً - كشفت مصادر مطلعة، السبت، أن الولايات المتحدة تعتزم توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف داخل فنزويلا.

ونقلت شبكة (إن.بي.سي نيوز) عن مصادر لم تحددها، أن مسؤولين عسكريين أميركيين يضعون خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا، ومن المحتمل أن تبدأ الضربات داخل حدود ذلك البلد في غضون أسابيع.

وأضافت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يوافق على أي إجراء حتى الآن، وأن الولايات المتحدة وفنزويلا تتحدثان من خلال وسطاء من الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن الهجمات، التي قد تشمل ضربات بطائرات مسيرة تستهدف مهربين ومختبرات مخدرات، قد تتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد تمثل هذه الخطط تصعيدا، بعد أن دمرت الضربات العسكرية الأميركية ما لا يقل عن ثلاثة قوارب صغيرة قرب السواحل الفنزويلية في الأسابيع الأخيرة، ويرجح أنها قتلت جميع من كانوا على متنها.

وجادل ترامب بأن هذه القوارب كانت تهرب مخدرات متجهة إلى الولايات المتحدة، لكن المنتقدين اعتبروا الهجمات إساءة استخدام غير قانونية للسلطة تصل إلى مستوى عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وبحسب الشبكة، فقد جدد البيت الأبيض موقفه بأن من "غير المقبول" أن تكون فنزويلا ترسل، بحسب مزاعمه، أعضاء عصابات ومخدرات إلى الولايات المتحدة.