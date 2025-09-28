نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهرهم عزل إمام عاشور في ميتلاند.. كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبيرج مدرب الأهلي المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي الأهلي في الوصول إلى اتفاق مع الدنماركي توماس توماسبيرج، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا لجوزيه ريبيرو، الذي رحل بعد أشهر من توليه تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

من هو توماس توماسبيرج؟

توماس توماسبيرج مدرب دنماركي يبلغ من العمر 50 عامًا.

الخبرة التدريبية: درّب نادي ميتييلاند الدنماركي في فترات متفرقة، حيث تولي منصب الفني لنادي ميتيلاند خلفًا للمدرب الإسباني ألبيرت سابيلاس عام 2023 بعقد يمتد لعدة سنوات.

سبق أن عمل في أندية دنماركية أخرى (مثل هوبرو، راندرز، فريديريشيا، وغيرها) حسب السيرة الذاتية على المواقع المختصة.

ماذا فعل توماسبيرج مع إمام عاشور؟

ويتذكر محبي النادي الأهلي اسم المدرب الدنماركي والذي كان سبب في ابتعاد امام عاشور عن المشاركة مع فريقه منذ قدومه في شهر مارس 2023، خاصة بعد تراجع مستوى اللاعب بشكل كبير وعدم اقتناع المدير الفني بقدراته.

وعانى إمام عاشور في فترة احترافه بالدنمارك من عدم التجانس مع البيئه الاوروبية واللهجة واللغة، بجانب حلول شهر رمضان في بداية رحلته.

أسلوبه:

يُعرف بأنه مدرب يقدّم تغييرات تكتيكية، ويحاول التوازن بين الدفاع والهجوم.

في بعض الأوقات، يتخذ قرارات غريبة أو مفاجئة فيما يخص التشكيل، مثل إبعاد لاعبين دون تفسير واضح (مثال: غياب إمام عاشور في ميتيلاند تحت قيادته).

لديه ميول إلى تجريب التشكيلات وإدخال تغييرات على الأداء وفقًا للمباراة والحاجة، وليس التجانس الثابت دائمًا.

وارتبط وقتها خروج امام عاشور من حساباته بالعديد من الأسباب أهمها عدم تجانس اللاعب بجانب حلول شهر رمضان في بداية احتراف نجم الأهلي هناك.

- مميزات توماس توماسبيرج مدرب الأهلي

إليك أهم مميزات المدرب توماس توماسبيرج التي تبرز من خلال مسيرته التدريبية في الدوري الدنماركي.

1. تنوعه التكتيكي

يُعرف توماسبيرج بمرونته في استخدام أكثر من خطة لعب حسب متطلبات المباراة.

لا يعتمد على أسلوب ثابت، ويقوم بتغيير التشكيلة والنهج التكتيكي بذكاء حسب الخصم.

هذه المرونة قد تساعده على التعامل مع الفرق الأفريقية المختلفة في دوري أبطال إفريقيا.

2. التنظيم الدفاعي الجيد

فرقه عادةً ما تتمتع بصلابة دفاعية وتماسك تكتيكي واضح.

يُجيد إغلاق المساحات والتحكم بإيقاع اللعب، خاصة في المباريات الصعبة.

3. القدرة على تطوير اللاعبين

ساهم في تطوير لاعبين شباب في الدوري الدنماركي، ومنحهم فرصًا حقيقية.

لديه عين فنية لاكتشاف المواهب وإعادة توظيف اللاعبين في مراكز مناسبة.

4. التعامل مع الفرق ذات الميزانيات المتوسطة

اعتاد على تحقيق نتائج جيدة رغم ضعف الإمكانيات المالية مقارنة بكبار الدوري الدنماركي.

هذه الميزة قد تساعده في استخدام قائمة الأهلي بذكاء وتوظيف اللاعبين المتاحين دون الاعتماد على الصفقات فقط.

5. شخصية قيادية هادئة وثابتة

لا يدخل في صدامات إعلامية أو جدالات جانبية.

يتصف بالهدوء واتخاذ قرارات محسوبة، وهو أمر مهم في نادٍ بحجم وضغط الأهلي.

6. خبرة أوروبية

شارك مع أنديته السابقة في البطولات الأوروبية، مثل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

يملك خبرة التعامل مع مستويات فنية متقدمة وتكتيك منضبط.

7. احترامه من اللاعبين

يحظى باحترام داخل غرف الملابس، ويُعرف بعلاقته الجيدة باللاعبين.

قادر على فرض الانضباط دون صدامات، مما يساعد على خلق بيئة مستقرة داخل الفريق.