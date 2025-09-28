قطاع التدريب بوزارة الداخلية يحتفل بتخريج الدفعة الـ 15 من الجنود الجدد والخفراء النظاميين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 05:06 مساءً - نظم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب" حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر من الجنود الجدد ، والدورة الثالثة من الخفراء النظاميين الجدد وذلك بمقر معهد تأهيل الأفراد بالقاهرة بإجمالى عدد (1291) خريج.

وقد إستهدف البرنامج التدريبى للخريجين تنمية المهارات العملية والنظرية والتخصصية من خلال مناهج مستحدثة وبرامج متطورة لثقل قدراتهم فى مجالات العمل المختلفة واللياقة البدنية وعمليات الشرطة وكيفية إستخدام كافة الأسلحة والتعامل مع المواقف الأمنية المختلفة من خلال سيناريوهات التعامل الأمنى وتعزيز الإلتزام بالقيم الإنسانية والإخلاقية وإحترام القانون.

وقد حضر الحفل اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، واللواء مدير الإدارة العامة للتدريب وممثلى قطاعات الوزارة المعنية وأولياء أمور الخريجين.

كما تضمن الحفل عروض عسكرية تبرز المستوى التدريبى المتميز الذى إكتسبه الخريجين خلال فترة التدريب .. وأدى الخريجين القسم إيماناً منهم بالحفاظ على سلامة الوطن ، كما شمل الإحتفال تقديم التحية لشهداء الشرطة والوطن إيماناً وعرفاناً بدورهم الوطنى وتضحياتهم.

وإختتمت فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الخريجين والمتميزين والقائمين على العملية التدريبية ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.