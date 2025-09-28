الداخلية تحقق في شكوي سيدة اتهمت شخص بانتحال صفة ضابط شرطة وابتزازها مادياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 05:06 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة ضابط شرطة والتعدى عليها وملاحقتها وإبتزازها مادياً وتهديدها بإلحاق الأذى بها وذويها ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وبدون عمل - مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وبمواجهته نفى قيامه بإنتحال الصفة، وأقر بكيدية الشكوى فى إطار وجود خلافات سابقة بينه وبين القائمة على النشر محل تحقيقات النيابة العامة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.