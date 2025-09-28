نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يستطيع توماس توماسبيرج قيادة الأهلي لتحقيق بطولات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي، اتفاقه مع الدنماركي توماس توماسبيرج مدرب ميتلاند السابق، ليتولى مهمة قيادة الفريق الأحمر في المرحلة المقبلة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج في بداية الموسم الجاري.

وارتبط اسم الأهلي، بالتفاوض مع أسماء تدريبية قوية خلال الفترة الحالية مثل الألماني ماركو روزه، والسويسري أروس فيشر والأرجنتيني رامون دياز.

ويتسائل جمهور النادي الأهلي، عما إذا كان المدرب الدنماركي توماسبيرج، قادرًا على قيادة المارد الأحمر لتحقيق البطولات مثلما فعل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والسويسري مارسيل كولر، أما ستكون تجربته شبيهة للبرتغالي سواريش والإسباني ريبيرو، دون إنجازات.

ونُجيب لكم خلال السطور التالية، على إمكانية تحقيق توماسبيرج لإنجازاتٍ مع الأهلي:

أسلوب توماسبيرج التدريبي

هو مدرب عملي جدًا، يميل للانضباط التكتيكي أكثر من المغامرة، ويعتمد على الضغط العالي والانتقال السريع من الدفاع للهجوم، وقوته في تنظيم الخط الخلفي وصناعة فريق صلب دفاعيًا، ثم البناء على المرتدات أو الهجمات المنظمة كما أنه قادر على تطوير اللاعبين الشباب ودمجهم مع عناصر الخبرة.

إنجازات توماسبيرج

فاز بـ الدوري الدنماركي 2023-2024 مع ميتلاند

حقق كأس الدنمارك مع راندرز

يملك نسبة انتصارات جيدة (فاز في 66 من أصل 115 مباراة مع ميتلاند)

اعتاد قيادة فرق ليست الأغنى ماديًا لكنه يعوض ذلك بالتنظيم والروح القتالية

احتمالية تتويج توماسبيرج بالبطولات مع الأهلي

في المدى القصير (موسم واحد): فرصته قوية في كأس أو بطولة قصيرة المدى (كأس مصر أو السوبر)، بينما الدوري يحتاج ثبات كبير.

في المدى المتوسط (2–3 مواسم): إذا استمر، يملك الإمكانيات لقيادة الأهلي للفوز بالدوري أو حتى دوري الأبطال، خاصة مع الدعم الإداري والجماهيري.