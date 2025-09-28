العالم اليوم - "عملية دهس" شرقي قلقيلية.. إصابة شخص ومقتل المنفذ

انتم الان تتابعون خبر "عملية دهس" شرقي قلقيلية.. إصابة شخص ومقتل المنفذ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 05:54 مساءً - أصيب شخص بجروح خطيرة في "محاولة تنفيذ عملية دهس" شرقي قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، الأحد، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المنفذ فأردته قتيلا، نقلا عن مصادرنا.

وفي موقع الحادث، عند مفترق جيت شرقي قلقيلية، عثر على مصاب بجروح خطيرة، وفق مراسلنا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تلقيه بلاغا أوليا عن عملية عند مفترق جيت، مشيرا إلى أن "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وبحسب آخر التحديثات، فإن الهجوم نفذه فلسطيني مسلح.

وأشارت تقارير إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تتواجد في موقع الهجوم، بينما أغلقت الطرق في المنطقة بالكامل.