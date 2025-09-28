نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق "عطاء" يرعى الدورة التاسعة لملتقى "أولادنا" لفنون القدرات الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، عن مشاركته في رعاية فعاليات الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، الذي تنظمه مؤسسة "أولادنا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور نخبة من الفنانين والمبدعين والشخصيات العامة والإعلامية.

وأكدت الأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي للصندوق، أن المشاركة تأتي في إطار التزام "عطاء" بدعم مبادرات الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الصندوق يحرص على إبراز مواهبهم وتوسيع آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مجالات الفنون والتعليم والتأهيل.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الفنون، ونشر ثقافة التنوع وقبول الآخر، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الملهمة ونماذج النجاح، وبناء شبكة دولية للتعاون الثقافي والإنساني في هذا المجال.

وشهد المعرض المصاحب للملتقى مشاركة مميزة من سيدات مسنات مكفوفات من دار "النور والأمل"، قدمن مجموعة من المنتجات اليدوية والأعمال الفنية التي عكست مهارتهن وإصرارهن على تحويل التحديات إلى قصص نجاح، وهو ما لاقى إشادة واسعة من الزوار.

ويُعد "عطاء" أول صندوق استثمار خيري في مصر مخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقوم على استدامة التمويل من عوائد الاستثمار لا من رأس المال الأساسي، بما يضمن استمرارية المشروعات وتحقيق أكبر أثر اجتماعي، ويتم طرح وثائق الصندوق للأفراد والشركات عبر عدد من البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الشفافية والكفاءة.



1000560521

1000560522