الهلال الأحمر يسيّر القافلة 43 من "زاد العزة" لإغاثة غزة

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، القافلة الإنسانية الـ 43 ضمن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محملة بنحو 3000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات منذ اندلاع الأزمة.

وتضمنت القافلة أكثر من 2700 طن من المواد الغذائية والدقيق، إلى جانب نحو 300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، بما يعكس استمرار الدعم المصري للأشقاء في القطاع لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية.

وكان الهلال الأحمر المصري قد أطلق قوافل «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي، حيث حملت على مدار 43 يومًا آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، شملت الإمدادات الغذائية، وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية والدوائية، ومستلزمات العناية الشخصية، إضافة إلى كميات من الوقود.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على الحدود مع قطاع غزة دون انقطاع، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري، مع استمرار العمل في المراكز اللوجستية ورفع درجة الاستعداد لدخول المساعدات، والتي تجاوزت حتى الآن نصف مليون طن، بجهود أكثر من 35 ألف متطوع من الجمعية.



