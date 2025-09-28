نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت حانون محيت عن الوجود.. مدينة كاملة تتحول إلى ركام شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بأن القوات الإسرائيلية دمرت مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالكامل، حيث لم يبق منها أي مبنى قائم.

وأشار مراسل RT إلى مقطع فيديو وثق تدمير آخر المنازل المتبقية في مدينة بيت حانون شمالي القطاع، وحجم الخراب الشامل الذي أصاب المدينة.

ووفقًا لما نشره الصحفي الإسرائيلي أور فيالكوف، فقد أنهى الجيش الإسرائيلي تدمير آخر المنازل المتبقية في بيت حانون.

وأكد فيالكوف في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الإسرائيلي "أنهى تدمير بيت حانون بشكل كامل، ولم يبق شيء سوى التراب"، مشيرا إلى أن هذا التوثيق يمثل نهاية وجود المدينة من الناحية العمرانية.

وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله خلال لقائه مع زعماء المستوطنات الدينية: "مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون، نحن نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على حياة الأسرى".

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، التي ألحقت دمارا واسعًا بالمناطق السكنية، وتسببت في كارثة إنسانية متفاقمة على سكان القطاع.