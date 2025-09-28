جودي أحمد سعد حديث السوشيال ميديا بعد ظهورها مع كريستيانو رونالدو

القاهرة - محمد ابراهيم - اشعلت جودي ابنة الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما نشرت صورتها برفقة كريستيانو رونالدو.

ونشرت جودي صورة لها رفقة كريستيانو رونالدو، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "هنا أترك أجمل ذكرياتي".

ومن ناحية أخرى، طرح أحمد سعد عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية أحدث أغانيه التي تحمل اسم "الدنيا يومين" وهي الاغنيه الدعائية لـ فيلم "فيها إيه يعني"، والاغنية من كلمات منة القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وكان أخر اعمال أحمد سعد، هي أغنية "شفتشي"، التي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”، والأغنية من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".