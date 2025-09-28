العالم اليوم - إطلاق نار وحريق بكنيسة أميركية.. مصابون ومقتل المنفذ (فيديو)

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار وحريق بكنيسة أميركية.. مصابون ومقتل المنفذ (فيديو) من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 08:22 مساءً - أصيب عدة أشخاص في إطلاق نار وحريق اندلع بكنيسة في بلدة بولاية ميشيغن الأميركية، الأحد، حسبما أفادت مراسلة "دوت الخليج".

واندلع الحريق في الكنيسة بعد إطلاق نار فيها، علما أن مطلق النار قتل.

وذكرت الشرطة في بلدة غراند بلان على "فيسبوك": "هناك عدد من الضحايا، ومطلق النار تم تحييده. لا يوجد أي تهديد للمواطنين في الوقت الحالي".

وأضافت أن "النيران مشتعلة بالكنيسة حاليا"، وحثت السكان على تجنب المنطقة.

وتقع الكنيسة، التي يحيط بها ساحة لانتظار السيارات ومساحة عشبية واسعة، قرب مناطق سكنية وكنيسة شهود يهوه في غراند بلان.

ويبلغ عدد سكان البلدة التي تقع على أطراف مدينة فلينت، نحو 8 آلاف نسمة.