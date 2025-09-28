نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك سعود تنظّم لقاءً عن إنجازات المرأة السعودية وصناعة المستقبل 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بكلية العلوم لقاءً بعنوان "إنجازات المرأة السعودية وصناعة المستقبل 2030"، بحضور رئيس الجامعة المكلّف الدكتور علي بن محمد مسملي، وذلك على المسرح الرئيس بالمدينة الجامعية للطالبات ومشاركة عدد من العميدات والوكيلات وعضوات هيئة التدريس، وجمع من الطالبات ومنسوبات الجامعة.

وافتتحت وكيلة كلية العلوم بالجامعة الدكتورة نوف العتيبي، اللقاء بكلمة أبرزت فيها دور المرأة السعودية في البحث والابتكار، مؤكدة أن الجامعة كانت ولا تزال منارة للفكر وحاضنة للإبداع.

وتضمن اللقاء جلسة حوارية شاركت فيها عضوة مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني، وعميدة كلية إدارة الأعمال الدكتورة ريما بنت سعيد، وعميدة كلية الفنون الدكتورة منى المالكي، ووكيلة معهد الملك عبدالله لتقنية النانو، الدكتورة سهام الطريري، استعرضن خلالها إنجازات المرأة السعودية في مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والفنون، وأكدن أن دعم القيادة فتح آفاقًا واسعة للطالبات ليواصلن مسيرة التميز وصناعة المستقبل.

من جانبها أكدت الدكتورة أمل الهزاني أن التشريعات في المملكة داعمة للمرأة، مشيرةً إلى أنها شهدت في هذا العهد الميمون نقلة نوعية على مختلف المستويات، حيث بلغت نسبة تمثيلها في مجلس الشورى (20%)، وتولت رئاسة بعض اللجان لأول مرة هذا العام، وهو دليل على التمكين وثقة القيادة.

واختتم اللقاء بالتأكيد أن المرأة السعودية اليوم ليست فقط شريكة في التنمية، بل صانعة قرار ورائدة في مختلف المجالات، وأن ما يتحقق من إنجازات هو ثمرة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، في ظل الرؤية الطموحة التي تفتح أبوابًا واسعة للمرأة لتشارك في تبني مستقبل الوطن وتحقق تطلعاته