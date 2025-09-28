تفاصيل الدورة الثانية لـ مسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي "دورة الفنان لطفي لبيب" التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما

القاهرة - محمد ابراهيم - عقدت اللجنة العليا لمهرجان "جيلنا" والذي يقام تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما وقناة (سات 7) عدّة اجتماعات لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الثانية لمسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي والتي تحمل اسم الفنان القدير الراحل/ لطفي.

أبرز المكرمين:

كانت اللجنة العليا برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلًا من: الأستاذ رفيق چورچ، والأستاذ أسامة عيسى، والأستاذ مجدي سامي، والأستاذ ميشيل ماهر قد قررت تكريم بعض من رموز الفن والتصوير خلال حفل افتتاح الدورة الثانية والذي سيقام بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 تحت شعار "الفن من أجل الحياة" لتشجيع الشباب على أهمية فكرة الإنسانية المشتركة، والمسئولية الفردية والجماعية تجاه المجتمع، والتوعية بمخاطر المشكلات النفسية، وريادة الأعمال.





جدير بالذكر أن المكرمون بهذه الدورة هم، الفنانين: أحمد كمال،عايدة رياض، هنا شيحة، محمد عبد الرحمن، محمد هشام (شيكو)، هدى المفتي، والمصورين الصحفيين: حسام دياب، وعمرو نبيل.

مسابقة الأفلام القصيرة:

كانت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لهذه الدورة برئاسة المخرج أمير رمسيس، وعضوية كلًا من: مدير التصوير مصطفى عز الدين، الكاتب عمر طاهر، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنانة إنچي المُقدّم، والفنان كريم قاسم والناقدة ناهد صلاح قد اختتمت أعمالها بتحديد الفائزين بالجوائز المالية ودروع التميّز لهذه الدورة، حيث اختارت خمسة فائزين من بين 25 فيلمًا قد تم اختيارها للمشاركة بالمسابقة من أصل 94 فيلمًا قد تقدّمت للمسابقة، حيث كان قد تقدّم للمشاركة بهذه الدورة ثمانية مخرجين من تونس والمغرب والسودان، كما تنوعت الأفلام المُقدّمة ما بين الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة..

أما لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي والتي تشكلت برئاسة أ.د. وائل عناني، وعضوية كلًا من: أ.د. هشام مرعي، ومدير التصوير أ.د. محمد شفيق، وأ. د. أسماء فتحي قد اختتمت أعمالها أيضًا بعد اختيار 20 مصورًا للمشاركة بالمعرض الذي سيقام على هامش المسابقة من بين 46 مصورًا قد تقدّموا للمسابقة، وتنافس ثمانية منهم على جوائز المسابقة المالية ودروع التميّز، كما أنه كان هناك مشاركتان من الجزائر.



جدير بالذكر أيضًا أنه ستكون هناك فعاليات وعروض لبعض الأعمال المشاركة وندوات فنية على مدار يومي 8 - 9 أكتوبر، أما الحفل الختامي وإعلان وتوزيع الجوائز سيكون يوم 10 أكتوبر 2025 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد، علمًا بأن الحضور يكون عن طريق التسجيل المسبق أو دعوات خاصة.