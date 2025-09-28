العالم اليوم - ترامب: خطة غزة "أكثر من مجرد إنهاء الحرب".. ونتنياهو يدعمها

انتم الان تتابعون خبر ترامب: خطة غزة "أكثر من مجرد إنهاء الحرب".. ونتنياهو يدعمها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:25 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن خطته بشأن غزة "تهدف إلى أكثر من مجرد إنهاء الحرب في القطاع".

وقال ترامب في حديث لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي: "الهدف هو استئناف دفع أوسع نحو السلام في المنطقة".

وتابع: "إذا أنجزنا ذلك فسيكون يوما عظيما لإسرائيل وللشرق الأوسط. ستكون هذه أول فرصة لسلام حقيقي في الشرق الأوسط. لكن علينا إنجاز ذلك أولا".

وأكد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم خطته، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق رسميا على ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونتنياهو، الإثنين، لمناقشة خطة غزة المكونة من 21 بندا.

وفي وقت سابق من الأحد، قال نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية إن المفاوضات جارية ولم يتم الانتهاء من الاتفاق بعد.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر صهر ترامب في نيويورك، لمحاولة "سد الفجوات المتبقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، حسب مصدر مطلع على الاجتماع.

يشار إلى أن إسرائيل ودول عربية حاولت تعديل نص الخطة خلال مفاوضات استمرت 5 أيام، وفقا لمصادر مطلعة على الملف.

وكانت نقط اعتراض إسرائيل الأساسية، بند نزع سلاح حماس، حيث تريد أن يكون "أكثر صرامة وإلزاما"، فضلا عن دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد الحرب.

وأعرب نتنياهو عن معارضته الشديدة لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، وكرر ذلك في مقابلته مع "فوكس نيوز".