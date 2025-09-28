نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يبحث مع شركة BYD العالمية ومجموعة المنصور تعزيز صناعة السيارات الكهربائية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شراكة استراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوفد شركة BYD Auto العالمية ومجموعة المنصور، مشيدًا بالشراكة المرتقبة لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا. وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة المركبات الكهربائية كجزء من خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز التكنولوجيا المتقدمة في مصر.

دعم حكومي وتعاون صناعي

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم لإنجاح التعاون بين مجموعة المنصور وBYD، مشيرًا إلى الدور الرائد للشركتين في سوق السيارات العالمية.

رؤية BYD لمستقبل السوق المصرية

استعرضت السيدة ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة BYD، رؤية الشركة للتوسع في مصر من خلال إدخال أحدث الطرازات الكهربائية والهجينة، والمساهمة في تطوير منظومة التصنيع المحلي للسيارات. وأشارت إلى أن مصر سوق واعد قادر على استيعاب استثمارات ضخمة في مجال النقل المستدام.

إنجازات عالمية وخبرات متقدمة

تُعد شركة BYD من كبرى الشركات العالمية في مجال السيارات الكهربائية والطاقة الجديدة، حيث تجاوزت مبيعاتها 13.4 مليون مركبة كهربائية وهجينة قابلة للشحن. وتتميز الشركة بابتكارها بطارية "Blade" فائقة الأمان، وتوسعها في أكثر من 70 دولة، مع تشغيل مركباتها في مدن كبرى مثل لندن ولوس أنجلوس وسنغافورة، فضلًا عن إدراجها ضمن قائمة Fortune Global 500.

مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية

أعرب مسئولو مجموعة المنصور عن تقديرهم لدعم الحكومة، مؤكدين أن التعاون مع BYD سيسهم في إنتاج سيارات كهربائية عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلك المصري، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المركبات الكهربائية في المنطقة.