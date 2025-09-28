أحمد بحر "كزبرة" يفاجئ جمهوره بين الدراما والسينما في موسم واحد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" لخوض موسم دراما رمضان 2026 من خلال عمل ضخم يُرتقب أن يكون من أبرز الأعمال الرمضانية المقبلة، يحمل عنوان «على ضهر راجل»، وهو عمل مأخوذ عن رواية 100 حلم قبل الموت للكاتب محمد جلال.

مسلسل كزبرة الجديد

المسلسل الجديد يأتي بقصة تامر محسن، ومن تأليف ولاء شريف، وإنتاج سعدي جوهر، فيما يتولى الإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، ليشكل العمل توليفة فنية متكاملة أثارت حماس الجمهور منذ الإعلان عنها، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها كزبرة.

فيلم كزبرة الجديد

وفي أكتوبر 2025، يبدأ كزبرة تصوير فيلمه السينمائي الأول، في خطوة تمثل محطة فارقة في مسيرته الفنية التي اعتاد أن يفاجئ بها جمهوره بأعمال متنوعة وناجحة، ما يجعله أحد الأسماء البارزة المنتظرة على الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

أخر اعمال كزبرة

وكان أخر اعمال كزبرة هي أغنية "هلس" مع سادات وفليكس، ليؤكد هويته كفنان متعدّد الأبعاد يجمع بين التمثيل والموسيقى.

وشارك كزبرة في سباق رمضان الماضي 2025، بمسلسل الغاوي، بجانب أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، وتامر شلتوت، تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل الغاوي

تدور قصة الغاوي حول بلطجي خطير يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، مما يدفعه إلى إعادة التفكير في حياته، فيقرر التخلي عن عالم الجريمة من أجل تربية ابنه بطريقة سليمة لكنه يواجه تحديات كبيرة خلال رحلته نحو التغيير، ومع مرور الوقت، يتحول إلى رمز شعبي يحظى باحترام وحب أهل منطقته.