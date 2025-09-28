نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يعد قادة حماس بخروج آمن "إذا أنهوا الحرب وسلموا الرهائن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهوعبر شبكة "فوكس نيوز" أنه إذا غادر قادة حماس البلاد وأنهوا الحرب وأطلقوا سراح الرهائن "فإننا نستطيع أن نمنحهم خروجا آمنا".

وأضاف نتنياهو أن عشرين رهينة لا يزالون على قيد الحياة، معربا عن التزامه بإعادتهم إلى أسرهم.

وردا على أسئلة حول الأوضاع الإنسانية في غزة، قال نتنياهو: "ليس هناك مجاعة في غزة إنما نقص في المواد الغذائية".

وفيما يخص التهديدات التي يوجهها لقادة حماس، أشار نتنياهو إلى أنه سيناقش إمكانية تنفيذ ضربات ضدهم في قطر أو دول أخرى خلال محادثاته القادمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وردا على انتقادات حول علاقته بترامب، وصف نتنياهو ادعاء أنه يتحكم بالرئيس الأمريكي بأنه "سخيف"، موضحا: "لا نتفق حول كل شيء مع الولايات المتحدة، لكننا نتفق حول الكثير من الأمور ومنها منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن اتفاقيات إبراهيم "صمدت طيلة سنتين من الحرب وهي قوية"، معتبرا أن "هزيمة حماس وإيران ستجعلها أقوى".

أما فيما يخص الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية بعد الحرب، فأكد نتنياهو ثبات موقفه قائلا: "لن أغير مواقفي من هذه السلطة.. إنهم ينشّؤون أطفالهم على كره اليهود".