العالم اليوم - نتنياهو: نحن وأميركا نعرف مكان يورانيوم إيران المخصب

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعرف مكان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وتتشارك معلومات حول ذلك مع الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "قبل وبعد أن قررت الولايات المتحدة الانضمام إلينا، أخذنا في الاعتبار أننا لن نحصل على هذه الـ450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. كنا نعلم ذلك. ما كنا نستهدفه هو القدرة على إنتاج المزيد من هذا اليورانيوم المخصب، وكذلك محاولة تحويله إلى أسلحة".

وتابع: "نحن بالتأكيد نعرف مكانه. لدينا فكرة جيدة عن مكانه ونتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة".