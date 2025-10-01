العالم اليوم - دراسة: "طريقة سهلة" لحماية رئتيك من آثار تلوث الهواء

انتم الان تتابعون خبر دراسة: "طريقة سهلة" لحماية رئتيك من آثار تلوث الهواء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - كشفت دراسة حديثة أن تناول الفواكه الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد على حماية الرئتين من أضرار ناجمة عن تلوث الهواء.

وأوضح باحثون من جامعة ليستر البريطانية، أن مضادات الأكسدة في الفواكه الطازجة هي المسؤولة عن هذا التأثير الوقائي.

وعرضت نتائج الدراسة بمؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في أمستردام، حيث تبين أن تأثير الفواكه كان أكثر وضوحا لدى النساء مقارنة بالرجال.

وللتوصل إلى هذه النتائج، حلل الباحثون بيانات أكثر من 200 ألف مشارك من قاعدة "بيو بنك" البريطانية، وقارنوا بين أنظمتهم الغذائية، وعمل وظائف الرئة، وحجم تعرضهم لجسيمات الهواء الملوثة، وفقا لموقع المؤتمر.

وتوصل الباحثون إلى أن استهلاك المزيد من الفواكه يقلل الضرر الذي يسببه تلوث الهواء للرئتين.

واتضح أن المشاركين الذين كانوا يتناولون كمية قليلة من الفواكه انخفضت وظائف رئاتهم بسبب تلوث الهواء، لكن الضرر كان أقل لدى المشاركين الذين تناولوا المزيد من الفواكه، خاصة النساء.

وقالت بمبيكا كايوسري طالبة الدكتوراه بجامعة ليستر: "أكدت دراستنا أن النظام الغذائي الصحي مرتبط بوظائف رئة أفضل لدى كل من الرجال والنساء، بغض النظر عن تلوث الهواء".

وأشارت إلى أن "النساء اللواتي تناولن 4 حصص من الفاكهة يوميا أو أكثر، بدت عليهن انخفاضات أقل في وظائف الرئة مقارنة بمن تناولن كمية أقل".

وقالت كايوسري إن "الرجال الذين شملتهم الدراسة أبلغوا عموما أنهم يستهلكون كمية أقل من الفواكه، مقارنة بالنساء".

وفسرت ذلك التأثير الوقائي بوجود مضادات الأكسدة والالتهاب في الفواكه، موضحة أن "هذه المركبات تساعد على تخفيف الإجهاد التأكسدي والالتهاب الناجمين عن الجسيمات الدقيقة، مما يحد من بعض آثار تلوث الهواء على الرئة".

وقالت سارا دي ماتيس، رئيسة مجموعة الخبراء في الصحة المهنية والبيئية بالجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي الأستاذة بجامعة تورينو الإيطالية، التي لم تشارك في البحث: "تؤكد هذه الدراسة الفوائد المحتملة للنظام الغذائي الصحي على صحة الجهاز التنفسي، خاصة النظام الغني بتناول الفواكه الطازجة".