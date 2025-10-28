نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الجامعة الفرنسية الأهلية يتقلّد وسام جوقة الشرف تقديرًا لمسيرته الأكاديمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح سفير فرنسا لدى مصر، إيريك شوفالييه، مساء أمس، وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة فارس الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE)، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين فرنسا ومصر.

ويُعد وسام جوقة الشرف، الذي أنشأه القائد الفرنسي نابليون بونابرت عام 1802، أحد أرفع الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية، تكريمًا للشخصيات التي قدّمت إنجازات متميزة في مجالات الفكر والعلم والثقافة والخدمة العامة.

وأكد السفير الفرنسي، خلال كلمته في الحفل، أن تكريم الدكتور محمد رشدي يأتي تتويجًا لمسيرة علمية حافلة تمتد لنحو ثلاثين عامًا، ساهم خلالها في تطوير مؤسسات أكاديمية فرنسية ودولية، وعمل على توطيد جسور التعاون بين الجامعات في البلدين، مشيدًا بالدور المتنامي للجامعة الفرنسية في مصر في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل الدولي.

من جانبه، عبّر الدكتور محمد رشدي عن اعتزازه بهذا التكريم الرفيع الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا في مجالي التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا الوسام يمثل حافزًا لمواصلة الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الجامعة، وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات الفرنسية.

وفي ذات السياق، أضاف رئيس الجامعة أن UFE تسعى باستمرار إلى تقديم نموذج تعليمي متميز يجمع بين الهوية الأكاديمية الفرنسية والاحتياجات التنموية المصرية، من خلال برامج دراسية حديثة وشراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات الفرنسية.

الجدير بالذكر أن الجامعة الفرنسية في مصر تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسهم في دعم التعليم الدولي المشترك، وتخرّج كوادر علمية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، في إطار العلاقات الوثيقة بين القاهرة وباريس.