نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق شاحنات مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية من ساحة ميناء رفح البري بالجانب المصري، متجهة إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، محمّلة بكميات ضخمة من الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع.

مساعدات غذائية وطبية ومواد بترولية

وأوضح مصدر مسئول بميناء رفح أن الشاحنات تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإيوائية، إضافة إلى السولار والغاز لتلبية احتياجات المستشفيات والمخابز ومراكز الإيواء داخل غزة.

الاحتلال الإسرائيلي أغلق المنافذ منذ مارس الماضي

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ المؤدية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دون التوصل إلى اتفاق جديد لتثبيت الهدنة.

وشن الاحتلال قصفًا جويًا عنيفًا يوم 18 مارس، أعقبه توسع بري في عدة مناطق داخل القطاع، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية ومنع دخول شاحنات المساعدات والوقود، وكذلك المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

إدخال محدود للمساعدات خلال مايو رغم التحذيرات الدولية

وفي مايو الماضي، سمحت سلطات الاحتلال بإدخال كميات محدودة من المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، من خلال آلية أمنية أمريكية مثيرة للجدل، رفضتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والمنظمات الإغاثية الدولية لمخالفتها الآليات الإنسانية المعتمدة دوليًا.

جهود وساطة مصرية وقطرية وأمريكية لإنهاء الأزمة

وعلى مدى الشهور الماضية، كثّف الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة جهودهم للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، حتى تم التوصل إلى اتفاق أولي فجر 9 أكتوبر 2025 وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مباحثات شرم الشيخ، بوساطة مصرية–أمريكية–قطرية ودعم تركي.